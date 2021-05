Mulher revela sexo na varanda com MC Kevin, que tentou pular de andar

Bianca contou que Kevin ficou preocupado que a esposa, Deolane Bezerra, encontrasse os dois no local e tentou pular para a varanda.





Bianca Domingues, a garota de programa que estava com MC Kevin no momento de sua queda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro, afirmou à polícia que eles estavam transando na varanda. Além dos dois, MC VK também estava no quarto.





Durante depoimento, Bianca contou que Kevin ficou preocupado que sua esposa, Deolane Bezerra, encontrasse os dois no local e tentou pular para a varanda do andar de baixo.





