Novo decreto de Camilo Santana libera atividades econômicas e religiosas aos fins de semana

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (30), a flexibilização das atividades econômicas e religiosas nos fins de semana no Ceará. Com isso, comércio de rua e restaurantes poderão abrir das 10h às 15h aos sábados e domingos. Haverá toque de recolher a partir das 19 horas.





O novo decreto vale a partir de segunda-feira (3) - portanto, o lockdown permanece neste fim de semana (1º e 2 de maio).





As medidas anteriores referentes ao período de segunda a sexta permanecem, incluindo toque de recolher (das 20h às 5h).





No decreto anterior, já havia ocorrido a liberação das aulas presenciais nas escolas até o 9º ano do ensino fundamental e reabertura de academias e barracas de praia, com limitação da capacidade.





Camilo disse que há tendência de queda no número de casos e óbitos. O secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, aponta discreta redução na demanda por leitos. Ele ressalta também a tendência continuada de redução da taxa de óbitos.





O governador afirma que, embora haja melhora, o Estado segue em situação de muito alerta. 'O pior dos mundos é ter de retroceder."





(A Voz de Santa Quitéria)