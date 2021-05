PF cumpre sete mandados de busca e apreensão em operação contra falsificação e venda de diplomas de ensino superior no Ceará

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (11), sete mandados de busca e apreensão em uma faculdade e residência em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Operação Skopein tem o objetivo de combater a emissão fraudulenta e venda de diplomas de ensino superior em uma faculdade situada na cidade.





As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal. As investigações apontam que milhares de diplomas de graduação foram emitidos com suspeitas de fraude, através de parcerias da instituição de ensino com polos de estudo que não tinham autorização para emissão de diplomas na modalidade ensino a distância.





A investigação teve início com apreensão de diplomas por policiais federais no Aeroporto de Fortaleza em outubro de 2020. A investigação apontou indícios de falsidade de diplomas e registros de alunos, gerando emissão fraudulenta de diplomas, bem como pagamento de até R$ 3 mil por parte de alunos para emissão de certificados de conclusão em diversos dos cursos ofertados. As investigações continuam com análise do material apreendido. São apurados crimes de falsificação ideológica, associação criminosa e estelionato. O nome da operação remete ao verbo observar, em grego.





(G1/CE)