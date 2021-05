POLÍCIA CIVIL ENCERRA SEQUESTRO DE JOVEM EM IBARETAMA E PRENDE MULHER ENVOLVIDA NO CRIME

Em pouco mais de 24 horas após a comunicação de um sequestro, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desvendou o caso, prendeu uma mulher envolvida e conseguiu que a vítima fosse libertada, sem que qualquer pagamento fosse realizado. O jovem de 18 anos, que fez aniversário um dia antes de ser levado pelos suspeitos, foi liberado na tarde desta quarta-feira (19), no município de Pacajus, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13), na Região Metropolitana de Fortaleza.





O crime iniciou no município de Ibaretama (AIS 20), de onde a vítima foi levada. Uma mulher envolvida na ação criminosa foi presa em flagrante e outros quatro partícipes já foram identificados. Detalhes da ação policial serão divulgados em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (20), às 11 horas, na sede da Superintendência da PCCE, no Centro de Fortaleza.