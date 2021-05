Polícia do Paraná procura assassino em série de gays

A Polícia Civil do estado do Paraná está procurando um homem suspeito de ser um assassino em série de homossexuais. De acordo com as investigações, José Tiago Correia Soroka, de 33 anos, é suspeito de roubar e matar três jovens homossexuais entre os dias 16 de abril e 4 de maio, dois em Curitiba e um no interior de Santa Catarina.





As três vítimas apresentavam perfil semelhante, foram encontradas da mesma maneira e provavelmente foram mortas por asfixia, em cima das próprias camas. Os três rapazes eram jovens gays que moravam sozinhos.





José Tiago só entrou para a lista de suspeitos porque uma quarta vítima, que conseguiu escapar a uma tentativa de homicídio, identificou o autor das agressões. O sobrevivente afirmou que Tiago tinha se comparado ao vilão Coringa, das histórias em quadrinhos.





– A gente conseguiu uma prova importante que foi o reconhecimento facial por imagens dos condomínios. Foram dois homicídios aqui em Curitiba e um em Santa Catarina, e não descartamos outras vítimas. É um indivíduo perigoso que está solto. Ele é uma pessoa preparada e conhecedor de artes marciais e de tecnologia — disse o delegado Thiago Nóbrega ao jornal Tribuna do Paraná.





O titular disse ainda que Tiago é um psicopata e serial killer.





– Ele teve esta frieza de falar para a vítima que ele era o Coringa e que gostava de matar. Estamos diante de um psicopata, um serial killer, que não mede esforços – afirmou.





A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa afirma que os crimes podem ser enquadrados como latrocínio, já que, após matar as vítimas, Tiago leva aparelhos eletrônicos e bens pessoas.





A polícia alertou para que usuários de aplicativos de namoro tomem cuidado ao marcar encontros.





(Gabriela Doria/Pleno News)