POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM AÇÃO!

Na tarde de ontem (14/05), dois homens em uma motocicleta realizaram um roubo a comerciante na Avenida Ermírio de Moraes e logo em seguida empreenderam fuga.





A Equipe RAIO 06 em patrulhamento nas proximidades foi acionada por populares e logo visualizou a dupla em direção ao bairro Padre Palhano, ao perceber aproximação dos policiais, um dos infratores efetuou disparos em direção a patrulha, que revidou a ameaça eminente, vindo a alvejar os dois homens que foram socorridos ao Hospital Santa Casa de Sobral.





Com eles, foram apreendidos duas armas de fogo, sendo um Revólver Calibre 32 com três munições intactas e uma deflagrada, uma Pistola Beretta 765, além de uma motocicleta CG 150 Titan com queixa de roubo e a quantia de mais de quatro mil reais.





Um menor e um maior identificado como Diemerson Silva Araújo, 23 anos, foram reconhecidos pelas vítimas e estão sob escolta policial na unidade hospitalar.





Fonte: Sobral 190