Prefeitura de Sobral autoriza abertura de concurso público para Guarda Municipal

A Prefeitura de Sobral publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (28/05), o Decreto n° 2.662, que autoriza a realização de concurso público para ingresso nos quadros da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS). Serão sete vagas imediatas, com formação de cadastro reserva.





Neste ano foram criadas mais 100 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, contudo, essas vagas só poderão ser preenchidas a partir de 2022, em cumprimento à Lei Complementar n° 173/2020, que estabelece algumas proibições aos entes federativos para a contenção das despesas públicas.





O Decreto n° 2.662 institui também a comissão organizadora encarregada de realizar os atos preparatórios e de providências necessárias à realização do certame.





Diário Oficial do Município n° 1081 AQUI