PRF divulga resultado das provas de concurso para 1,5 mil vagas. Veja nomes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou os resultados final da prova objetiva e provisório do exame discursivo do concurso realizado para ingresso na corporação. A PRF oferece 1,5 mil vagas, com remuneração de R$ 9.899,88 para 40h semanais.





Os nomes aparecem publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (28/5).