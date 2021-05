EM CAMOCIM: RAIO APREENDE ESPINGARDA TIPO SOCADEIRA BATIZADA DE "VENENO"

Uma espingarda artesanal do tipo socadeira foi apreendida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), após ser abandonada por um suspeito na cidade de Camocim. A apreensão aconteceu na tarde do último sábado, 8.





Por volta das 15h20min, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava policiamento de rotina no bairro Flamenga dos Reginos, quando percebeu um homem fugindo ao notar a presença da viatura.





Os policiais tentaram capturar o homem, que pulou uma cerca e deixou a espingarda para trás. Mesmo com diligências pela área, ele não foi encontrado. A arma de fogo, que contém a palavra "veneno" em várias partes, foi apresentada na delegacia local e um Boletim de Ocorrência (BO) foi feito.





Com informações do Jornal O Povo