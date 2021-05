Segundo lote do Vale Gás Social será entregue em Sobral nesta semana

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), inicia na próxima terça-feira (11/05), a entrega do segundo lote do Vale Gás Social, ação do Governo do Ceará, em parceria com a empresa Nacional Gás. Neste lote, mais 1.195 famílias serão beneficiadas. Na última quarta-feira (5), a secretária Andrezza Coelho recebeu o novo lote de vales na Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), em Fortaleza. Na ocasião, entregou à SPS o relatório de entregas do primeiro lote.





Como na entrega do primeiro lote, os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) coordenarão as entregas em seus territórios. Para isso, além de contar com a estrutura dos próprios equipamentos, a Sedhas contará também com a parceria da Secretaria Municipal da Educação, que cederá as escolas para realização das entregas.





O responsável familiar deve comparecer ao local, na data e horário indicados na lista, para receber o ticket, que poderá ser trocado nas distribuidoras Nacional Gás. Para entrar nos locais, é necessário usar máscara e levar documento de identificação, CPF, NIS (cartão do Bolsa Família ou do Mais Infância Ceará), além de comprovante de residência e uma caneta para assinar o recibo. Nos locais, será mantido o distanciamento social e tomados outros cuidados para garantir a segurança das equipes e dos beneficiários.





Caso a titular do benefício não possa comparecer por motivo de doença ou por estar em isolamento por suspeita de Covid-19, um parente de primeiro grau pode retirar o ticket em seu lugar: neste caso, a pessoa deverá comparecer munida de cópias do documento da titular (CPF, RG, NIS, comprovante de residência) e dos seus documentos pessoais.





A Prefeitura de Sobral, em parceria com o Governo do Estado, faz a mobilização e a entrega dos vales às famílias. No entanto, a lista de beneficiários é definida pela SPS, com base nos seguintes critérios: famílias do Cartão Mais Infância Ceará (CMIC); famílias do programa Bolsa Família, com renda per capita (por pessoa) de até R$ 89,34; e famílias do Programa Superação (Sobral não faz parte do programa).









Lista de beneficiários por Cras





Cras Aracatiaçu AQUI

Cras Dom José AQUI

Cras Ir Oswalda AQUI

Cras Jaibaras AQUI

Cras Mimi Marinho AQUI

Cras Regina Justa AQUI