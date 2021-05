SOBRAL: PMs DO RAIO RECUPERAM MOTO ROUBABA, APREENDEM DROGAS E PRENDEM GRUPO CRIMINOSO NO CAIÇARA

Durante o final de semana, Equipes do CPRAIO realizaram várias ofensivas no Residencial Caiçara, a primeira investida ocorreu na noite do último sábado, 15.





A Equipe RAIO 05 em patrulhamento pelo local, recebeu informações de um apartamento que estaria sendo utilizada para comercialização de entorpecentes. Ao chegar no local os militares localizaram mais de três quilos de maconha e quase meio quilo de crack, além de celulares e balança. Wtalo Alves de Castro, 20 anos assumiu a responsabilidade da droga.





Na manhã do domingo, 16, a Equipe RAIO 01, reforçando o policiamento no residencial, conseguiu recuperar uma motocicleta roubada que estava sendo pilotada por Francisco Wesley Araújo Sousa, 22 anos.





Ainda na noite do domingo, várias composições policiais foram acionadas para o Residencial Caiçara, após disparos de arma de fogo em via pública. As Equipes RAIO 04 e 06 conseguiram lograr êxito e capturar o grupo criminoso responsável pela ação. Os militares localizaram um Revólver Calibre 38 com dez munições intactas e doze deflagradas. Cinco homens identificados como Antônio Marcos Pereira da Silva, 23 anos, João Mário Marquez Arruda, 22 anos, Victor Manoel Silva de Oliveira, 21 anos, Hugo Silva da Mata, 29 anos e Andrino Gomes da Silva, 19 anos, foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190