Topiqueiros dos distritos de Sobral são prejudicados pela falta de passageiros

O lockdown decretado dia 8 de fevereiro de 2021 ocasionou a baixa demanda obrigando muitos topiqueiros dos distritos a pararem por falta de passageiros.





Topiqueiros dos distritos de Sobral reclamam da baixa demanda de passageiros desde quando foi decretado o lockdown no município. Já os do transporte intermunicipal foram impedidos de trabalhar desde o dia 8 de fevereiro de 2021, quando foi publicado o decreto que determinou o fechamento da rodoviária permitindo somente a circulação de vans dos distritos do município. Com o comércio e os demais estabelecimentos fechados o número de passageiros caiu bastante prejudicando os motoristas de Topic dos distritos.





Apesar de estarem autorizados a funcionar, alguns pararam por falta de demanda durante o lockdown, que foi decretado no dia 8 de março deste ano e somente dia 28 de abril foi autorizado a reabertura do comércio. Com o comércio funcionando, as topics dos distritos voltaram a trabalhar, mas com uma demanda muito abaixo da normal.





Auricélio que trabalha na linha Sobral/Taperuaba disse que as condições não estão favoráveis para quem vive de transporte. “Tem dia que vêm todos os topiqueiros e tem dia que não vem porque a gente faz uma parceria. Estamos trabalhando tendo prejuízo em algumas viagens ficando o saldo devedor. Só Deus mesmo que está nos amparando”





Gildo, que também faz a mesma rota disse que está complicado tanto para motoristas quanto para os donos das empresas de transporte. “Estamos trabalhando só com 50% da capacidade, mas tem dias que o carro vem de Taperuaba com três passageiros e volta com cinco ou vem com oito e volta com dois. Para completar o preço do combustível lá em cima e está muito complicado.”





Alguns aspectos contribuem negativamente para a baixa demanda, entre eles, o fechamento das escolas, a redução das atividades no comércio, a paralisação dos órgãos públicos, além das poucas opções que ora se tem no comércio de Sobral, que tem aspecto de falência. Mutos dos que compravam Sobral hoje compram de outras cidades que vêm mantendo suas atividades com menos ações rigorosas como as que são decretadas em Sobral.





(Edwalcyr Santos/Portal Paraíso)