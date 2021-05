Concurso TCE PI: saem editais para os níveis médio e superior

Foram publicados os editais do concurso TCE PI, com oferta de seis vagas, em cargos dos níveis médio e superior. Ganhos chegam a R$11 mil.





O Tribunal de Contas do Estado do Piauí publicou nesta segunda-feira, 17, os editais do seu novo concurso TCE PI. Ao todo, são oferecidas seis vagas, em cargos dos níveis médio e superior, sendo eles:

nível médio: assistente de administração (cinco vagas);

nível superior: auditor de controle externo – àrea específica de Engenharia (uma).





Os aprovados na carreira de assistente irão atuar com jornada de 30 horas e terão ganhos iniciais de R$2.699,79. Já os habilitados no cargo de auditor terão a mesma jornada, mas ganhos de R$11.474,13.





Segundo o Tribunal, ambos os cargos contam com outros benefícios, como auxílio alimentação, por exemplo.

























Inscrições serão abertas nesta terça, 18





As inscrições para o concurso TCE PI serão abertas a partir das 16h da próxima terça-feira, 18, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , banca organizadora.





Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 21 de junho. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$80 (nível médio) ou de R$160 (nível superior).





Portadores de deficiência, doadores de sangue ou medula óssea, mesário e colaboradores em pelo menos duas eleições ou pessoas em situação de desemprego ou de necessidade podem solicitar a isenção da taxa.





Os pedidos serão aceitos no período das 16h do dia 18 até as 16h do dia 20 de maio. Os resultados preliminares serão divulgados no dia 8 de junho.









Saiba tudo sobre a seleção!





Órgão : Tribunal de Contas do Piauí (TCE PI)

Cargos : auditor de controle externo (Engenharia) e assistente de administração

Vagas : 6

Requisito : níveis médio e superior

Banca : Fundação Getulio Vargas

Remuneração : R$2.699,79 e R$11.474,13

Inscrições : de 18 de maio a 21 de junho

Provas : 22 de agosto





Concurso TCE PI tem provas marcadas para agosto





Os candidatos do concurso TCE PI serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Os exames estão marcados para o dia 22 de junho, com possibilidade de adiamento, tendo em vista a situação de pandemia do novo Coronavírus.





As provas para o cargo de assistente de administração ocorrerão das 13h às 17h30, enquanto os candidatos ao posto de nível superior terão mais uma hora, ou seja, até as 18h30.





Os exames serão realizados na cidade de Teresina. Confira as disciplinas previstas para cada cargo:





Nível médio - 70 questões mais uma redação





-Conhecimentos Básicos - 30

-Língua Portugues;

-Legislação Específica; e

-Matemática Financeira





Conhecimentos Específicos - 40





-Noções de Administração Financeira e Orçamentária;

-Noções de Administração;

-Noções de Contabilidade;

-Noções de Direito Administrativo; e

-Noções de Direito Constitucional.





Nível superior - 100 questões mais duas discursivas





-Conhecimentos Básicos - 40

-Língua Portugues;

-Direito Constitucional e Direito Administrativo; e

-Administração Financeira e Orçamentária.





Conhecimentos Específicos - 60





-Auditoria;

-Controle Externo;

-Auditoria de Obras Rodoviárias;

-Auditoria de Obras de Edificações; e

-Auditoria de Obras Hídricas e Saneamento.





Para ser aprovado, no exame objetivo de nível médio, será preciso acertar, no mínimo, 12 questões de Conhecimentos Básicos e 20 na parte Específica.





Já no nível superior, será preciso obter, no mínimo, 16 em Conhecimentos Básicos, e, pelo menos, 30 na parte Específica. Em todos os casos, os candidatos não podem zerar nenhuma disciplina.





Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados, na objetiva, dentro de dez vezes o número de vagas do cargo escolhido.





Segundo o Tribunal, os editais também destacam procedimentos sanitários que serão adotados no dia da realização das provas, em virtude da pandemia da Covid-19. São parte deles:





-rotas e marcações no chão, a fim de garantir o distanciamento seguro;

-salas organizadas com redução da capacidade, mantendo-se o distanciamento adequado entre as carteiras;

-sempre que possível, portas e janelas serão mantidas abertas;

-frascos de álcool em gel em todas as salas e pontos de circulação;

-liberação de entrada antecipada e triagem rápida na entrada dos candidatos; e

-uso de máscara obrigatório.





Após a conclusão de todas as etapas, o concurso TCE PI será homologado, ficando válido, inicialmente, por dois anos. O prazo poderá ser prorrogado por igual tempo. Nesse período, as convocações serão realizadas.





(Folha Dirigida)