UNINTA OFERECE INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA INGRESSO POR NOTA DO ENEM PARA 2021.2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a gratuidade para as inscrições no processo seletivo 2021.2, com ingresso pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para cursos presenciais. A condição não é válida para o curso de medicina.





O processo seletivo, totalmente online, ocorre no endereço vestibularesemsobral.com.br . Nesta página, o candidato insere seus dados e informa a sua melhor nota do ENEM a partir da edição a partir de 2010. Em até um dia útil, o resultado é disponibilizado e o estudante que tenha obtido perfil de ingresso pode efetuar, também de forma online, a sua matrícula no curso desejado.





Uma vez confirmada a sua matrícula, o aluno já terá acesso a diversas atividades acadêmicas do curso escolhido, enquanto aguarda o início das aulas síncronas do semestre 2021.2.





Faça agora a sua inscrição: https://vestibularesemsobral.com.br





Confira o Edital: