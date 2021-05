VÍDEO: Mulher é eletrocutada até a morte quando dançava funk em paredão de som

Uma jovem morreu neste domingo (16) após tocar em um som automotivo durante uma festa em um balneário, no município de Governador Edison Lobão, no sudoeste do Maranhão.



Um vídeo (veja acima) mostra o momento em que amigos percebem que a vítima estava recebendo a descarga elétrica. Uma mulher chega a tocar na vítima e recebe um choque. Segundos depois, a jovem cai desacordada e a festa é interrompida.

A vítima ainda foi socorrida e levada para Hospital Municipal de Imperatriz, mas acabou morrendo. Ao G1 Maranhão, o delegado Alex Andrade afirmou que a Polícia Civil está acompanhando o caso e vai ouvir pessoas que estavam na festa para uma eventual responsabilização.

"Já enviamos peritos ao local para analisar se a morte foi criminosa ou acidental", contou o delegado.

Com informações do G1

