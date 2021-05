Vídeo: Policial flagra esposa com o amante ao parar carro em blitz

Durante uma blitz, um policial flagrou a esposa com o amante ao abordá-los dentro do carro. O caso aconteceu nos Estados Unidos.





Durante a abordagem, o policial pede que o motorista e a pessoa no banco do carona desçam do carro. Ele inicia o procedimento padrão, perguntando sobre ingestão de bebida alcoólica e avaliando as condições de reflexo do condutor do veículo.





Na sequência, ele pergunta ao motorista há quanto tempo ele conhece a mulher do carona. Ele responde que há cerca de duas semanas.





Nesse momento, o policial faz a “revelação”: “Ela é minha esposa, cara”.





No vídeo, nota-se que o motorista foi pego de surpresa com a informação, afirmando que não sabia e que não podia crer no que estava acontecendo.





– Pode ir embora, antes que eu fique bravo e faça alguma coisa pior – ordenou o policial.





O vídeo viralizou nas redes sociais e o que mais chamou a atenção dos internautas foi aparente “serenidade” do policial.

(Pleno News)