Acidente de trânsito no Sinhá Sabóia: vítima funcionário do Atacadão

O acidente aconteceu por volta das 19h, na Avenida Fernandes Távora, Sinhá Sabóia, envolvendo uma moto Biz e um carro modelo Saveiro.





Um acidente de trânsito envolvendo uma moto Biz, Honda e um carro modelo Saveiro, Volkswagen, na Avenida Fernandes Távora, no Sinhá Saboia, na noite desta segunda-feira (14/6), por volta das 19h, vitimou uma funcionária do Atacadão, chamada Jessica Cândida, 27. A vítima estava sem fratura exposta e consciente, mas sentindo dores na perna.





O motorista da Saveiro prestou socorro e depois de averiguado pela Guarda Municipal, que chegou minutos depois do acidente, foi liberado. Familiares da Jéssica Cândida, presente ao local do acidente reclamavam da demora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU que chegou ao local uma hora depois do ocorrido e fez o primeiro atendimento e conduziu a vítima a uma unidade hospitalar.





(Edwalcyr Santos/Portal Paraíso)