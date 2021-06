ACIDENTE DEIXA DUAS VÍTIMAS FATAIS NA CE362, EM MARTINÓPOLE

Um violento acidente de trânsito ocorrido por volta das 20h15 deste sábado, 19, deixou duas pessoas mortas no município de Martinópole. O sinistro aconteceu na CE 362, na altura do Km 56, localidade de Carnaubal Preto, saída de Martinópole sentido Granja.

Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h junto a PM, era por volta das 20h15 quando dois homens trafegavam em uma moto Honda Fan de cor preta e foram violentamente colhidos por um veículo de grande porte.





Lamentavelmente um homem identificado como Antonio Vicente Rodrigues, 38 anos, morreu ali mesmo no local. O outro homem identificado como José Mauro Araújo da Costa, 36 anos, foi socorrido com vida ao hospital de Martinópole mas infelizmente morreu ao dá entrada. Ambos residiam na Rua Alto da Brasília, bairro São Pedro, em Granja.





De acordo com a polícia, a violência do acidente foi tão grande que as duas vítimas foram arremessadas pra longe e o veículo atropelador arrastou a motocicleta por cerca de 400 metros. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas e está sendo procurado pela polícia. Uma equipe da Polícia Militar resguarda o local do sinistro. Uma equipe da Pefoce foi acionada para o local.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h