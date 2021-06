Adolescente santanense desaparece na cidade de Sobral

A adolescente Ana Inglidy Moura Coelho (Nenem), 14 anos, está desaparecida desde o último domingo (6). Segundo declaração do pai da jovem, José Mauricio Filho, a filha saiu da zona rural de Santana do Acaraú no sábado, dia 5, na companhia de uma mulher de nome Laédia para irem a uma festa no bairro Recanto na cidade de Sobral. Ainda segundo o genitor de Inglidy, a filha pediu o celular da mulher emprestado e foi a uma praça e não retornou mais, o pai informou que a filha se comunica de vez em quando, através de uma tia. Na última mensagem ela mandou uma foto e pediu para que cuidem da mãe dela.





A família mora na Fazenda Bom Sucesso, na zona rural de Santana do Acaraú. O pai registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Polícia Civil de Santana do Acaraú. Os pais estiveram no IML de Sobral, após receberem uma informação de que o corpo de uma moça não identificada estava no necrotério, mas não era a adolescente.





A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o desaparecimento da adolescente. Qualquer informação pode ser dada através dos telefones (88) 99744-1498 falar com a Maria mãe da adolescente ou (88) 99678-2162 falar com Lidiane, amiga da família.





(Tribuna dos Vales)