Após pedir o impeachment de Bolsonaro, ex-BBB Juliette perde milhares de seguidores nas redes

A campeã da edição do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, decidiu “lacrar” e externar a sua opinião contrária ao presidente da República, Jair Bolsonaro, através das suas redes sociais.





Porém, a colocação de maneira opositora da ex-BBB com relação ao Chefe de Estado não caiu bem para uma parte bastante considerável de seus seguidores.





Após se mostrar contrária ao mandatário, ela acabou perdendo 45 mil admiradores no Instagram.





Nesta semana, a Juliette foi até suas redes para lamentar os números da pandemia no Brasil, além de pedir o impeachment de Bolsonaro “500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é Fora Bolsonaro”, escreveu ela no Twitter.





Segundo a ferramenta Social Blade, na segunda-feira, antes de sua publicação contra Bolsonaro, a ex-BBB tinha aproximadamente 31.122.000 seguidores. Agora, porém, possui cerca de 31.078.000, 45 mil usuários a menos.





A informação é da revista IstoÉ.