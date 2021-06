Aprovados em concurso da Polícia Civil são convocados 24 anos depois

Aprovados no concurso público da Polícia Civil da Bahia, realizado em 1997, foram convocados nessa segunda-feira (21). Os novos servidores do Estado, 39 no total, vão ocupar os cargos de escrivão de polícia e investigadores e atuarão nas delegacias da capital e interior baiano.





Como o certame ocorreu há 24 anos, o novo efetivo é composto, em sua maioria, por policiais com mais de 60 anos de idade. De acordo com informações da assessoria da Polícia Civil baiana, Ademar da Silva, 68, é o convocado mais velho. Na época do certame, ele atuava como segurança. As informações são do LeiaJá.





“Para mim é um sonho realizado. Jamais desisti. Tenho o dom para a área, desde quando trabalhei com supervisão de segurança, ainda nos anos 1990. Quando fiz a prova, nem meu chefe sabia que eu estava estudando para concurso: saí do plantão e fui direto fazer a prova. Sempre foi o que eu quis, e isso não mudou”, disse Ademar, em entrevista ao site da Polícia Civil.





A designação dos remanescentes do concurso ocorreu, presencialmente, durante cerimônia realizada no prédio-sede da Polícia Civil da Bahia, localizado no município de Piedade. O Governo do Estado não esclareceu por que os candidatos só foram convocados 24 anos após a realização do certame.





Foto: Divulgação/Haeckel Dias