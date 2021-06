A violência não dá trégua na cidade de Sobral!

Na madrugada deste domingo (13), uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Alto do Cristo. Um homem identificado por Vanielson foi ferido a bala na altura do tórax, foi socorrido para o hospital Santa Casa.

Segundo informações, os autores do crime ocupavam uma motocicleta e fugiram em rumo ignorado.

A Polícia Civil irá investigar o crime.