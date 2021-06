Bancada evangélica publica carta de repúdio ao Burger King

A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional publicou uma carta de repúdio à campanha publicitária LGBTQIA+ do Burger King Brasil por “utilizar da imagem, da inocência e da ingenuidade de nossas crianças para agredir valores bíblicos e eternos, com o intuito de confundir famílias”.





– A referida empresa propõe, ao agredir os princípios bíblicos e diferenças fisiológicas naturais, criar uma nova formatação familiar que afronta a Bíblia Sagrada. Procura assim, fazer com que o homem e a mulher não se diferenciem mais pelo sexo, mas sim pelo gênero. Trata-se de uma tentativa covarde para corromper as famílias, confundir pais e interferir na formação de menores, atacando princípios morais e éticos que devem ser preservados – diz o documento.





A FPE se compromete a continuar “vigilante” e a não se calar diante de tentativas de “ataques à fé e [aos] valores” cristãos.





A campanha publicitária tem como título Não sabe explicar o que é LGBTQIA+ para as crianças? Aprenda com eles. Em seguida, a peça coloca crianças ao lado dos pais “explicando” a eles o que significa a sigla e defendendo a ideologia de gênero.