Brasil supera marca de 70 milhões de vacinas contra covid aplicadas na população

O Brasil continua sendo o quarto país que mais vacinou contra covid-19 no planeta, e superou nesta quarta-feira (2) a marca de 70 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha de imunização. Os dados são da plataforma independente VacinaBrasil.org. Com a chegada de mais insumos e a distribuição pelo Ministério da Saúde de mais de 100 milhões de doses aos Estados, a expectativa é que até o fim do mês quase metade da população adulta tenha recebido ao menos uma dose. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





O Brasil contraria os negacionistas da vacinação: são mais de 47 milhões de brasileiros (22,5% da população) que tomaram, ao menos uma dose.





Em 137 dias de vacinação, o Brasil também já contabiliza cerca de 23 milhões de pessoas imunizadas (10,8% da população) com duas doses.





Para imunizar 10,8% da população, a Itália levou 129 dias, a França 131, e a rica e poderosa Alemanha conseguiu isso em 141 dias de campanha.





A vacinação no Brasil tem o mesmo ritmo de Portugal, que sediou a final da Champions. Os gajos precisaram de 134 dias.





(Diário do Poder)