Concurso Banco do Brasil 2021 tem edital publicado com 4.489 vagas; veja detalhes para o Ceará

O Banco do Brasil publicou edital para concurso com 4.480 vagas em todo o País. Destas, metade (2.240) é para cadastro de reserva. No Ceará, são 37 para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.





O certame foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (24). As inscrições já podem ser realizadas hoje pela Cesgranrio e seguem até 28 de julho. A taxa é de R$ 38,00.





No Ceará, os candidatos poderão assumir os cargos em agências espalhadas nos 147 municípios citados no edital (ver lista abaixo). O concurso é voltado para a ocupação da função de Escriturário, que exige apenas certificado de conclusão de nível médio.





Também haverá vagas para outras áreas no cadastro reserva. São elas: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.













SALÁRIOS E BENEFÍCIOS





O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.





VAGAS NO CEARÁ





De acordo com o edital, 5% das vagas são para as pessoas com deficiência e 20% ficam para candidatos negros e pardos. Veja como ficam as vagas no Estado:





Ampla concorrência: 29 vagas





Pessoa com deficiência (PCD): 2 vagas





Pessoa preta ou parda (PPP): 6 vagas





Total: 37





(Diário do Nordeste)