Concursos públicos têm inscrições abertas e salários de até R$ 16 mil; veja lista

O concurso da Polícia Civil do Ceará teve edital publicado com 500 vagas, em 27 de maio. As inscrições abrem na segunda-feira (14) e ocorrem até o dia 19 de julho. Interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan), organizador do concurso, a partir da data de início das inscrições.