COVID-19 | Prefeitura de Sobral dá início ao cadastramento para vacinação de motoristas do transporte público

A Prefeitura de Sobral informa que os motoristas do transporte público do município já podem se cadastrar para serem vacinados contra a Covid-19. Os condutores do Transporte Urbano de Sobral (TranSol) e dos transportes distritais (residentes em Sobral) poderão realizar o cadastro através do site vacinasol.sobral.ce.gov.br





É necessário preencher um formulário eletrônico com os dados pessoais e profissionais do motorista, como RG, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de informações de saúde. Caso o condutor possua alguma comorbidade, será disponibilizado um modelo padrão de atestado médico. O documento deve ser impresso e levado para assinatura de um médico.





A convocação para a vacinação ocorrerá de acordo com a evolução das fases estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização.