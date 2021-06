CRUELDADE! Homem estupra, estrangula e joga corpo de criança de 5 anos em rio no município de Parintins/AM

Um homem que ainda não teve o nome divulgado e que já está preso estuprou, matou por estrangulamento e depois jogou no rio corpo de uma menina de 5 anos de idade.





O crime monstruoso aconteceu na segunda-feira., 14, na Comunidade indígena do Betel, região da Serra da Valéria, zona rural do município de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus em linha reta.





Depois do crime o homem foi preso e espancado pelos moradores da comunidade indígena que também iriam assassiná-lo, mas uma equipe de policiais militares evitou o linchamento.

Acusado





De acordo com as primeiras informações o autor da barbárie raptou a criança no momento que ela estava brincando no quintal de sua casa e depois levou para dentro da área de mata onde cometeu várias atrocidades com a vítima.





O “monstro” violentou sexualmente a menina e depois de estrangular com as próprias mãos, ele amarrou a pequena vítima a uma pedra e jogou no rio na tentativa de ocultar o crime cruel.





Tudo foi descoberto após o homem ser localizado e espancado pelos moradores da comunidade que conseguiram resgatar o corpo da menina de dentro do rio depois da confissão do autor do rapto, estupro e morte.





Os policiais militares do Batalhão e da Delegacia Interativa de Polícia de Parintins se deslocaram à comunidade indígena do Betel, deram voz de prisão ao criminoso e levaram para a sede do município e autuado em flagrante delito.





O assassino e estuprador também teve de ser levado ao hospital do município porque ficou bastante ferido depois do espancamento pelos moradores da comunidade do Betel.





O estupro e assassinato brutal da menina de 5 nos aconteceu na zona rural, bem distante da sede, mas provocou grande impacto, comoção e revolta em toda a população do município de Parintins.





(Portal do Zacarias)