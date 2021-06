DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Olá, bom dia, gostaria de fazer uma denuncia anônima, sobre a vacinação dos professores que trabalhamos em outra cidade e reside em Sobral, que é o meu caso, eu Moro em Sobral, pago meus impostos aqui, mais leciono em outra cidade, quando vi que começou a vacinação em sobral dos professores do ensino Médio, eu fui me informar e a prefeitura não deu nenhuma resposta, ai soube que na cidade que leciono está vacinado, fui me informar e lá disseram que eu tinha que me vacinar onde moro( Sobral).