Estado lança concurso para 6 mil profissionais de Saúde; salários vão até R$ 23 mil

A Secretaria de Saúde do Estado lançará, nesta quarta-feira (23), um edital para a contratação, ainda neste ano, de 6 mil profissionais de Saúde para atuarem nas unidades estaduais. Um evento no Palácio Abolição e transmitido nas redes sociais, às 14h, será realizado para a apresentação do projeto pelo governador Camilo Santana e o secretário de Saúde, Dr. Cabeto Martins Rodrigues.





O edital possibilitará além das 6 mil vagas de preenchimento imediato, para a formação de um cadastro de reserva de quatro vezes a quantidade de vagas, totalizando 24 mil profissionais que poderão ser contratados em dois anos.





O secretário de Saúde do Estado confirmou para esta coluna que serão cerca de 1.037 vagas para profissionais médicos e o restante para outras áreas como enfermeiros e técnicos de enfermagem.





Para os médicos, os salários variam de R$ 14 mil, para 24 horas semanais, e R$ 23 mil para 40 horas. Para enfermeiros, cerca de R$ 6 mil.





O concurso, que servirá para a contratação de empregados públicos, com vínculos regidos pela CLT, será organizado pela Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) e realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).





No primeiro momento, os profissionais serão alocados em unidades como o Hospital de Messejana, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin e Centro Pediátrico, no Meireles.





O Hospital Universitário da UECE, que está em construção, também deve receber profissionais deste concurso a partir do próximo ano, quando está prevista a inauguração da primeira fase.





A contratação deste volume considerável de profissionais ocorrerá em substituição à contratação de cooperativas médicas. “Nós queremos valorizar os profissionais e dar condições, acabando com a precarização. Queremos mostrar que os profissionais são o maior patrimônio do sistema de saúde pública”, diz o secretário.





Com o grande número de vagas abertas, o que não está ocorrendo no restante do País neste momento de pandemia, o secretário afirma que o interesse é atrair profissionais de todo o Brasil para participarem da seleção.





VEJA OS DETALHES





-Total de vagas: 6 mil

-Médicos: 1.037

-Não Médicos: cerca de 5 mil





-Salários:

-R$ 23 mil - médicos 40h

-R$ 14 mil - médicos 24h

-R$ 6 mil - Enfermeiros





(Diário do Nordeste)