FAL oferece desconto exclusivo para quem deseja a segunda graduação

A Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) oferece uma excelente oportunidade àqueles que já concluíram o ensino superior e desejam fazer a segunda graduação. Graduados em qualquer IES que efetuarem matrícula no Processo Seletivo 2021.2 terão a disposição 30% de desconto no valor das mensalidades e inscrição isenta .





São ofertadas 165 vagas para este primeiro semestre, para os cursos de graduação em Bacharelado em Administração, Serviço Social, Direito, Enfermagem e Fisioterapia, nos turnos manhã, tarde e noite. As inscrições estão abertas no site vemprafal.com.br





No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário online e anexar as cópias dos documentos necessários, conforme Edital Nº 08/2021, no link: http://bit.ly/Edital-08-2021





Além do ingresso como Graduado, os Processos Seletivos para transferência externa, interna, reingresso, vestibular online e aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) seguem com inscrições abertas.





Outras informações podem ser acessadas pelo contato (88) 99351-3970 (WhatsApp).









FAÇA SUA INSCRIÇÃO





LEIA O EDITAL - http://bit.ly/Edital-08-2021