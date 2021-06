Família de 6 pessoas dorme em carro por medo de Lázaro

Na madrugada deste domingo (20), uma família de seis pessoas, incluindo uma mulher grávida, dormiu dentro de um carro em frente à sede da força-tarefa em Cocalzinho de Goiás por medo de Lázaro Barbosa, de 32 anos, conhecido como “o serial killer do DF”.





O caseiro Manoel de Oliveira, patriarca da família, revelou à TV Anhanguera que eles deixaram a propriedade às pressas a fim de se protegerem.





– Não vou esperar a morte bater na porta. Por isso viemos ontem. Saímos só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar nem a máscara – declarou.





A esposa de Manoel, Jorlene Costa, está grávida de seis meses, e disse ao portal Metrópoles que a prioridade é proteger os filhos.





– O que me fez sair de casa e dormir aqui é o medo de ver meus filhos mortos na minha frente e ainda perder a vida que está na minha barriga.





De acordo com ela, seus vizinhos também deixaram suas casas em busca de locais mais seguros.





– Todo mundo está saindo de suas casas por medo. Se ficar, a gente pode ter o fim de várias pessoas que ele vem matando. Como sou caseira de um lugar, não tenho outro local para ficar. Por isso, peguei meus filhos e vim com o carro aqui – explica.





CAÇADA A LÁZARO





Lázaro Barbosa é suspeito de cometer diversos crimes em ao menos 3 estados, entre eles, matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia e um caseiro no início de junho. Durante sua fuga, Lázaro vem invadindo casas, fazendo reféns, roubando automóveis e incendiando propriedades.





As buscas pelo foragido chegam neste domingo a 12 dias, com mais de 270 policiais em seu encalço. Na operação, são usados helicópteros, cães farejadores, drones com visão térmica e forte armamento. (Pleno News)