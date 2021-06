VÍDEO: Festa clandestina com aglomeração é registrada na Serra da Meruoca

Uma festa clandestina regada a muita bebida e aglomeração foi registrada na madrugada deste sábado (5), na Serra da Meruoca. Pelas imagens, não é possível determinar o local exato onde aconteceu a festa, mas especula-se que tenha sido em um imóvel particular.





As imagens mostram ainda homens e mulheres sem máscara circulando e dançando no local com copos de bebida nas mãos. Ainda nas imagens, é possível ver que o evento contou também com a apresentação de uma banda de forró.