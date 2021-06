Governador Camilo Santana decide manter decisões do decreto anterior por mais uma semana

Na noite desta sexta-feira (18), o governador Camilo Santana anunciou as medidas que vão fazer parte do novo decreto no Ceará, que entra em vigor a partir desta segunda-feira (21). Nesta semana, o chefe do executivo do Estado decidiu manter as mesmas definições do decreto anterior, ou seja, sem avanços na flexibilização das atividades econômicas, que continuam com as mesmas deliberações, em relação, por exemplo, a horários de funcionamento e de toque de recolher.





Os detalhes do decreto serão anunciados na edição do Diário Oficial do Estado que será publicado neste sábado (19) e seguem válidas até o dia 27 de junho.





Ao justificar a decisão, o governador destacou que, embora o número de casos e óbitos siga em queda na maioria do Estado, pelo princípio da prudência o Comitê decidiu manter o atual decreto sem alterações. Na live que Camilo conduziu ao lado do secretário estadual de saúde, Dr. Cabeto, destacou ainda que vários estados têm apresentado alta no número de casos, o que é preocupante e requer cautela por parte de todos.





GC Mais