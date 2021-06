Governo irá prorrogar auxílio por mais 3 meses, diz colunista

O auxílio emergencial pago pelo governo federal a cerca de 45 milhões de brasileiros será prorrogado por mais três meses. Segundo o repórter Thiago Nolasco, do portal R7, a decisão foi confirmada nesta quinta-feira, em reunião no Palácio do Planalto.





Os valores serão mantidos, variando entre R$ 150 e R$ 375.





Inicialmente, o benefício seria pago até julho.





Participaram da reunião sobre a manutenção do auxílio os ministros Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia), e o secretário-geral da Presidência da República Onyx Lorenzoni.