Governo planeja benefício mensal para órfãos da Covid-19

O governo federal planeja a criação de um benefício especial para órfãos de país vítimas da Covid-19 dentro do programa Bolsa Família. De acordo com simulações feitas pelo Ministério da Cidadania, o benefício, que seria dado automaticamente a crianças e adolescentes nessa situação, será no valor de R$250 e pago até que o jovem faça 18 anos.





Segundo a pasta, 68 mil crianças e adolescentes de 35 mil famílias se enquadram nesses critérios com o custo estimado de R$ 196,2 milhões em 2022.





A identificação dos beneficiários será feita por meio do Cadastro Único de programas sociais e de cruzamentos em base de dados adicionais, como as da DataPrev, para identificar os futuros beneficiários.