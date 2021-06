HOMEM ACUSADO DE MATAR ESCRIVÃO EM TAUÁ/CE É PRESO EM SÃO PAULO

O suspeito de matar o escrivão da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Aloizio Alves de Lima, no dia 30 de abril, foi preso em São Paulo neste domingo (6). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma coletiva para apresentar os detalhes da investigação será conduzida na segunda (7).





Até o momento, as informações são de que o homem, identificado como Josivan Lopes Silva, de 30 anos, foi capturado na cidade de São Bernardo do Campo, localizada na Região Metropolitana de São Paulo.





CASO EM TAUÁ





Desde o último dia 30 de abril, Josivan estava sendo procurado pela Polícia cearense. As buscas ocorriam pois, na data em questão, ele disparou na nuca do escrivão Aloizio Alves enquanto prestava depoimento na Delegacia Regional de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Preso por tráfico de drogas, ele tomou a arma do agente da PCCE enquanto ainda estava no local para efetuar os disparos. Na sequência, por volta das 2h, empreendeu fuga.





Aloísio Alves de Lima tinha 60 anos e chegou a ser socorrido na delegacia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos depois da ação.





PRESOS POR TRÁFICO





Josivan e um comparsa estavam sob custódia policial após constatação do envolvimento de ambos em uma ocorrência de venda entorpecentes na cidade de Pedra Branca.





Ainda na delegacia, os dois chegaram a trocar tiros com outros policiais, mas o segundo homem foi recapturado.





Com informações do DN