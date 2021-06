INCRÍVEL! Serial killer consegue fugir após tiroteio e pode estar ferido

Nesta quinta-feira (17), Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal, conseguiu fugir após um tiroteio que aconteceu por volta de 17h. Ele é acusado de assassinar a tiros e facadas quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, região administrativa do DF.





Lázaro conseguiu fugir pela mata, em Cocalzinho de Goiás. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, o homem de 32 anos pode estar ferido.





– O cão farejador achou pano ensanguentado, pode ser até um ferimento grave. Ele tentou acertar um dos cachorros, policiais visualizaram e revidaram. Ele entrou em uma vala e depois, provavelmente, na água, e os policiais perderam o rastro dele – informou o secretário.





Dezenas de equipes policiais foram ao local, em Cocalzinho de Goiás. Mais de 300 policiais estão envolvidos nas buscas pelo suspeito. Os moradores da região estão com medo e relataram ter ouvido mais de 50 disparos.





– Muito tiro para o rumo do mato. Acho que pegaram ele. As viaturas todas descendo – disse o morador Marcos Douglas em mensagem para a noiva.





O ministro da Justiça, Anderson Torres, entrou em contato com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, e ofereceu ajuda federal para capturar Lázaro Barbosa, de 32 anos. Com isso, 20 homens da Força Nacional de Segurança serão encaminhados para o Entorno do Distrito Federal nesta sexta-feira.