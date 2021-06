MS: Homem é espancado ao ser confundido com Lázaro Barbosa

Um homem foi brutalmente espancado nesta terça-feira (22), após ser confundido com o serial killer Lázaro Barbosa. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.





A vítima, identificada como Brendo, foi sequestrada por quatro homens encapuzados no bairro de Tiradentes. O jovem foi levado até um autódromo e, lá, foi agredido com pedaços de pau.





Após a agressão, Brendo pediu socorro em uma rodovia, mas sem sucesso. Seu resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que o levou para uma Santa Casa. De acordo com as autoridades, ele tem passagem na polícia por roubo. (Pleno News)