Na TV, mãe de Lázaro pede para filho se entregar à polícia; vídeo

A mãe do serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, pediu a rendição do filho em rede nacional. Um vídeo gravado pela mulher foi exibido nesta quinta-feira (17) durante o programa Cidade Alerta, da Rede Record. Nele, a mãe do assassino pediu para que ele se entregue à polícia.





– O que eu te peço, Lázaro, é que se você estiver me ouvindo, ou me vendo, você me faça o favor de se entregar. E, para você falar, esclarecer a verdade e as mentiras – disse ela, que afirmou que muitas mentiras estão sendo noticiadas, possivelmente se referindo à hipótese de que o criminoso tenha envolvimento com o satanismo.





Lázaro está sendo procurado há 10 dias após ter matado uma família de quatro pessoas no Distrito Federal e ser suspeito de ter matado também um caseiro dias antes. A operação para prender o serial killer já mobiliza mais de 200 policiais e 20 agentes da Força Nacional.





A mãe do criminoso ainda afirmou que a família tem sofrido muito e pediu diversas vezes que o filho se entregue à polícia.





– Não vai ter jeito para você. Então você se entregue e esclareça toda a verdade. Ninguém vai te matar, apenas estamos querendo a verdade. É a sua mãe que está falando. A nossa família está sofrendo muito, todo mundo gosta de você. Se entregue pelo amor de Deus, é a sua mãe que está pedindo – apelou.





No mesmo dia em que o vídeo foi veiculado, Lázaro se envolveu em uma troca de tiros com a polícia após tentar acertar um cão farejador que trabalhava em sua busca. O homem conseguiu fugir para a mata e despistar os policiais após entrar numa vala.





Veja o vídeo: