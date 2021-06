"Não tenho culpa dele ser assim": ele ia à igreja e era um menino carinhoso diz mãe de Lázaro

Eva Maria Souza, mãe de Lázaro Barbosa, afirmou que não tem culpa pelo filho ter se tornado quem é e conta que ele era um menino carinhoso.





Em entrevista ao Universa, Eva falou sobre o filho. “Ele era um menino bom, me acompanhava na igreja evangélica e dava flores no Dia das Mães”, lembra ela, que deu à luz a Lázaro aos 17 anos, e não sabe explicar porque o filho assassinou uma família inteira em Ceilândia, no Distrito Federal.





“As pessoas falam que eu mereço morrer da mesma forma que a família lá de Ceilândia (DF). Ligam me chamando de bandida, falam que sabem onde estou e em seguida falam direitinho meu endereço. As pessoas nem olham mais nos meus olhos. Pensei muito em sair daqui, mas não tenho para onde ir. Não tenho culpa de nada que meu filho fez. Nem eu nem minha família temos culpa”, disse.





Eva acredita que o filho não tenha violentado ninguém e que alguns crimes foram atribuídos a ele. ‘Ele [Lázaro] matou, mas não mexeu [estuprou] com mulher, não. Isso é um demônio que atrapalha ele. Depois que faz, ele não sabe de nada e chora, sofre pelo acontecido. O que ele fez não foi do coração nem da alma”, disse ela afirmando que Lázaro sempre teve nojo de estupradores.





A mãe conta que Lázaro tem dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2 anos e que é um bom pai. Ela espera que ele seja encontrado vivo. “Temo pela vida dele. Quero que ele seja preso para explicar o que aconteceu”.





*Com informações da Universa