Novo decreto amplia horário de funcionamento do comércio de rua e shopping em Sobral

A Prefeitura de Sobral anunciou neste domingo (06/06) a manutenção das medidas de isolamento social contra a Covid-19 no município, com a liberação de atividades econômicas. A partir desta quarta-feira (09/06), o funcionamento de restaurantes e shopping será ampliado até as 22 horas. O decreto nº 2.673 também amplia o funcionamento do comércio de rua e serviços até as 17 horas e autoriza as agências bancárias a retomarem o horário regular de funcionamento.





Principais medidas em vigor a partir desta quarta-feira (09/06), todos os dias da semana





- Comércio de rua e serviços: 8h às 17h (50% da capacidade de atendimento)





- Shopping, inclusive os restaurantes nele situados: 12h às 22h (50% da capacidade de atendimento)





- Setor de alimentação fora do lar, incluindo restaurantes, foodtrucks e quiosques, exceto os restaurantes situados no Shopping: 11h às 22h (50% da capacidade de atendimento)





- Instituições religiosas poderão promover celebrações presenciais até as 21h (35% da capacidade)





- Academias: 6h às 21h exclusivamente para a prática de atividades individuais (25% da capacidade de atendimento)









O horário de funcionamento do transporte público também será ampliado. O VLT, o TRANSOL e o transporte rodoviário complementar funcionarão de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, e aos sábados, das 6h às 13h, com 50% da capacidade dos veículos.









Via SPN