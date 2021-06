PANDEMIA DE ROUBOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Os roubos de motos na cidade de Sobral não param!

Na noite deste sábado (19), por volta das 21h30min, uma motocicleta foi roubada no Bairro COHAB III.

A vítima foi abordada e roubada por três indivíduos armados de revólver. Os criminosos saíram a pé do mato e anunciaram o roubo.

Os assaltantes subtraíram uma moto Honda Fan de cor preta e placa NVF-7151.

O trio fugiu em rumo ignorado.

A Polícia fez diligências, mas os assaltantes e a motocicleta não foram localizados.

Quem souber informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.