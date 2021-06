PMs DO RAIO APREENDEM DUAS ARMAS DE FOGO COM QUARTETO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na noite de ontem, 01, Franco Wesley Araújo de Sousa (23), Jairo de Sousa Sampaio (23), Janio de Sousa Sampaio (22) e Francisco Ronald de Sousa Messias (19). O grupo foi capturado com uma pistola, um rifle e 68 munições após denúncia de homens armados em residencial na cidade de Sobral-CE.





Era por volta das 18h30 quando composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) recebeu denúncia relatando que vários indivíduos estavam armados na quadra 12, bloco D, do Residencial Caiçara, bairro Caiçara da cidade de Sobral-CE.





Os policiais militares foram até o local averiguar a denúncia e lá avistaram alguns indivíduos correndo com arma na mão adentrando no apartamento 201, onde foi feita a vistoria e encontrado atrás da porta o rifle calibre .44, uma sacola contendo diversas munições de diferentes calibres em cima da cama, e a pistola Taurus PT 100 foi jogada pela janela numa vegetação na lateral do bloco.





O grupo recebeu voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Sobral onde foi feita autuação com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.





Assessoria de Comunicação da PMCE