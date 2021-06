SOBRAL: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR ADOLESCENTE DE 12 ANOS

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, no final da manhã desta terça-feira (29), deram cumprimento a mais um mandado de prisão. Os policiais realizaram a prisão de um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma vizinha de apenas 12 anos de idade com problemas de saúde.





A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral recebeu uma denúncia dando conta que uma menina de 12 anos estaria grávida e que o pai da criança seria um senhor de 55 anos, que morava vizinho a vitima. Os abusos ocorriam na casa do infrator, que sempre oferecia dinheiro para a menina fazer sexo com ele. Diante dos fatos e das investigações feitas, Dra Adriana Savi, Delegada titular da DDM, representou pela prisão preventiva do infrator.





Na manhã desta terça, o acusado foi preso na zona rural de Sobral.





O acusado foi encaminhado para a Penitenciaria Industrial Regional de Sobral-PIRS, onde está à disposição da Justiça.





A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM) é responsável por investigar os crimes da Lei Maria da Penha e os crimes contra a dignidade sexual feminina ocorridos no município de Sobral.