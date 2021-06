Policial é atingido durante troca de tiros com Lázaro Barbosa

Na tarde desta terça-feira (15/6), um policial acabou baleado durante troca de tiros com Lázaro Barbosa de Sousa, 33 anos. O homem é apontado pela Polícia Civil do Distrito Federal como autor da chacina de uma família de Ceilândia. A informação foi confirmada ao Correio por fontes policiais. Três pessoas estavam sendo feitas reféns no local.



O policial, de identidade ainda não revelada, foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Anápolis. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do baleado.



Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, informou que o atingido era um policial militar de Goiás que "foi socorrido e passa bem. Ainda não tem a informação se Lázaro foi baleado."



Lázaro é acusado de matar quatro pessoas, balear três, invadir chácaras, fazer reféns e atear fogo em uma casa entre 6 e esta terça-feira (15/6). Até a última atualização desta reportagem ele continuava foragido.



Rastro de terror pelo DF e Goiás



Em 9 de junho, o Incra 9 amanheceu com uma notícia que seria apenas o início do terror que assolaria o local: a morte de três homens e o desaparecimento de uma mulher. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na madrugada daquela quarta-feira (9/6), para atender uma ocorrência de agressão física com uso de faca, no entanto, encontrou um triplo homicídio. O empresário Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, e os filhos dele, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, eram as vítimas.



Familiares informaram que a mãe da família, Cleonice Marques, 43, não estava no local. De acordo com o cunhado, Cleonice o telefonou, por volta das 2h, para pedir ajuda pois um homem estava arrombando a porta da casa da família. Ao chegar ao local, antes do Corpo de Bombeiros, o cunhado ouviu de Cláudio que o autor do crime levou Cleonice. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) assumiu o caso e, a partir desse momento, a busca, que dura sete dias, começou.



No fim da tarde do dia dos assassinatos, em 9 de junho, a PCDF divulgou a foto de Lázaro Barbosa de Souza e o confirmou como suspeito de cometer os crimes em Ceilândia Norte. A descoberta foi feita a partir de impressões digitais encontradas na chácara. Com a identidade, a ficha de Lázaro foi levantada, com um histórico recente de agressões.



Em 26 de abril, Lázaro cometeu estupro e roubo contra uma mulher que abordou na rua. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Já em 17 de maio, ele invadiu outra chácara, próxima à da família assassinada. Nela, amarrou as vítimas e as ameaçou com revólver e faca, obrigou todos a ficarem nus e as moças da família a cozinharem para ele.



Novas invasões, confissão e incêndios



As buscas por Cleonice já completavam 24 horas quando a PCDF descobriu outra invasão em uma chácara próximo ao local onde a empresária foi sequestrada. Lázaro foi reconhecido pela nova vítima, Silvia Campos de Oliveira, 40 anos. Durante três horas da tarde de quinta-feira (10/6), ela, o caseiro, identificado como Anderson, 18, foram mantidos como reféns.



De acordo com relato da mãe de Anderson, Antônia Fernandes, 51, Lázaro encontrou o caseiro primeiro e disse que não ia fazer nada, contanto que ninguém reagisse. Em seguida, “colocou uma máscara de criança e mandou chamar quem estava dentro de casa”. Para a dona da chácara, Sílvia, o criminoso confessou ter matado a família Vidal, mas disse que não estava só.



Na madrugada de sexta-feira, a busca por Lázaro e Cleonice ultrapassaram a fronteira do Distrito Federal. O suspeito invadiu uma chácara em Ceilândia por volta das 20h, fez o caseiro refém e roubou um veículo, um Palio branco, que usou para se dirigir até Cocalzinho de Goiás (GO), às 3h30. Lá, na BR-070, Lázaro incendiou o carro. Durante toda a sexta-feira, cerca de 80 policiais civis e militares do DF e Entorno, auditores fiscais e rodoviários federais estavam no município goiano para encontrar Lázaro.



Ainda na cidade, Lázaro invadiu outra chácara, fez um caseiro de refém e o obrigou a cozinhar no sábado (12/6). Depois, invadiu outra residência e baleou três homens, que ficaram em estado grave. No fim da noite, ateou fogo em outra chácara. Foi neste mesmo dia, na tarde de sábado (12/6), que Cleonice foi encontrada, sem vida, por familiares e vizinhos em um córrego próximo ao local em que morava.



No domingo (13/6), o suspeito roubou um carro, crime denunciado pelo dono aos mais de 200 policiais mobilizados na cidade de Cocalzinho. O veículo foi encontrado às margens da BR-070, próximo a Edilândia (GO), local em que as buscas foram intensificadas.



Na segunda-feira (14/6), Lázaro trocou tiros com o caseiro de uma chácara na região e possivelmente se feriu, segundo testemunho da vítima. Nesta terça (15) pela manhã ele foi filmado por câmeras de segurança em outra fazenda e pegou água da geladeira.

(Correio Braziliense)