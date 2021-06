POLICIAL MOSSOROENSE LOTADO NO CEARÁ, MORRE VÍTIMA DE LATROCÍNIO NO ABOLIÇÃO III, EM MOSSORÓ

Policial Militar lotado no estado do Ceará, Ramon Diego da Silva Gregório, 30 anos, lotado na PM do estado do Ceará, foi surpreendido nas proximidades de sua casa, no Abolição III em Mossoró, próximo a área dos moteis, e tudo indica que o mesmo foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, haja vista que sua arma foi levada.

Ele foi atingido por três tiros, socorrido por uma viatura da PM de Mossoró, e levado para o HRTM (Hospital Regional Tarcísio Maia), e já chegou na unidade hospitalar já sem vida.





Diego segundo os colegas saiu de serviço neste sábado. A Polícia Militar está empenhada em capturar os elementos.





(Passando na Hora)