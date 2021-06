“Sabe se defender no mato”, afirma amigo de Lázaro

Quando tinha 21 anos, Jorcilei Rosa Sales conheceu o ‘serial killer do DF’, Lázaro Barbosa, de 32 anos. Atualmente, ele está com 35 anos de idade e é casado com uma tia materna do assassino.





Sales mora em Barro Alto, na Bahia, e disse que para Lázaro o mato é como um quintal.





– [O mato] Em Goiás, para Lázaro, é como se ele estivesse aqui dentro deste quintal – disse ele ao portal Metrópoles.





Ele é considerado o melhor amigo de Lázaro, com quem conviveu por bastante tempo no sertão da Bahia. Fora isso, os dois já trabalharam juntos em Goiás.





– Ali [em Goiás] é muito pequeno para ele; não tem dificuldade nenhuma. É como se ele estivesse dentro de uma casa. Ele é esperto, tem artimanha. Mas isso não quer dizer que seja feitiçaria. E ele [Lázaro] sabe se defender no mato, mesmo. Porque, imagina: nós estamos numa região de caatinga, onde tem muito espinho. E lá em Goiás não há espinhos na mata. Aqui tem xique-xique, unha de gato, muita madeira perigosa.





Ao contar que já deixou uma navalha na mão de Lázaro, para que ele fizesse sua barba e cortasse seu cabelo, o homem disse ainda que “não tem um pingo de medo” do assassino.





Após cometer vários crimes, Barbosa completou neste domingo (20) 12 dias como foragido das forças de segurança do Distrito Federal e de Goiás. Policiais fazem buscas em uma mata, nos arredores de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. (Pleno News)