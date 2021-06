Tio suspeito de abusar sexualmente de sobrinho é preso pela PCCE em Chaval

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão preventiva de um homem de 25 anos, suspeito de estuprar um menino de dez anos. O crime ocorreu em abril deste ano. O alvo, que é tio da vítima, foi preso nessa quarta-feira (23), no município de Chaval – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. As informações só foram divulgadas nesta sexta-feira (25) para não comprometer as diligências policiais.





Após serem informados pela mãe da criança, os agentes de segurança deram início às investigações, diligências e oitivas. Exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confirmaram o crime sexual. Com base no que foi colhido no curso das investigações, a vítima, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou popularmente conhecido como autismo, estava em casa com o seu tio, quando foi estuprada pelo homem.





Com isso, as autoridades policiais representaram pela prisão do homem, que foi acatada pelo Poder Judiciário e cumprida, na última quarta-feira, pela Polícia Civil. O investigado, que foi localizado na mesma região onde ocorreu o crime, foi conduzido à Delegacia Municipal de Chaval. Na unidade, o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido em desfavor dele.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações podem ser direcionadas ainda para o (88) 3625-1432, que é o telefone do da Delegacia Municipal de Chaval. O sigilo e o anonimato são garantidos

.

A Polícia Civil não identificou o suspeito neste texto para não expor a vítima.





(Polícia Civil/CE)

Foto ilustrativa