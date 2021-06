TRAGÉDIA: DUAS PESSOAS MORRERAM APÓS MOTO COLIDIR COM POSTE EM CAMOCIM

Final de semana trágico em Camocim. Mais duas perderam a vida, dessa vez em virtude de um violento acidente de trânsito na zona rural no município.





O Camocim Polícia 24h apurou que era por volta das 00h40 já desta segunda-feira, 07, quando funcionários da ENEL ligaram para o 190 informando sobre o sinistro que teria acontecido nas proximidades das localidades de Cafundó e Mororó, em Camocim.





Para o local foi enviada uma equipe do P.O.G. e lá foi constatada a veracidade da informação. Já estavam mortos no chão um homem identificado como Elivando Firmino Carneiro, 35 anos, que residia na Rua Novo Jardim, bairro Nossa Senhora de Fátima. A outra vítima foi identificada como Antonio Edilson dos Santos, 49 anos, residente na Rua Dr. Raimundo Veras, bairro Brasília.





As informações é que os homens trafegavam em uma moto Honda Bros branca quando colidiram violentamente com um poste da Enel, chegando a quebrá-lo. As vítimas tiveram morte ali mesmo no local. Uma equipe da PM ficou no local até a chegada da Pefoce que conduziu os corpos para o IML d Sobral.





Camocim Polícia 24h